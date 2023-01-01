На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський
Сьогодні, 03:01
На Таврійському напрямку Сили оборони України відбили у ворога деякі території.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Укрінформ.
"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – зазначив він.
За даними командувача, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1303 вогневі завдання.
Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених.
Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Укрінформ.
"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – зазначив він.
За даними командувача, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1303 вогневі завдання.
Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених.
Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський
Сьогодні, 03:01
Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно
Сьогодні, 02:01
Перевірки військкомів завершать до кінця вересня
Сьогодні, 01:44
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про кохання, втрати ворога і Кримський міст: добрі новини від ВолиньPost за 12 серпня
12 серпень, 23:23
Медіа