На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський

На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони України відбили у ворога деякі території.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Укрінформ.

"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – зазначив він.

За даними командувача, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1303 вогневі завдання.

Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених.

Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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