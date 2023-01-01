На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський





Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає



"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – зазначив він.



За даними командувача, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1303 вогневі завдання.



Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених.



Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Таврійському напрямку Сили оборони України відбили у ворога деякі території.Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал, передає Укрінформ "Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – зазначив він.За даними командувача, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1303 вогневі завдання.Втрати російських військ за останню добу там сягнули 242 осіб: 80 загиблих, 160 поранених і двоє полонених.Також за добу українськими оборонцями на Таврійському напрямку знищені три склади ворожих боєприпасів і сім одиниць військової техніки загарбників: танк, дві бойові бронемашини, дві одиниці артилерійських систем і мінометів, один автомобіль й одна одиниця спеціальної техніки.

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