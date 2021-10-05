На чемпіонат із веслування на Волині з'їхалися майже дві сотні спортсменів
Сьогодні, 05:05
У селищі Шацьк Ковельського району відбувся Всеукраїнський чемпіонат з веслування на байдарках і каное пам’яті чемпіонки України Галини Зуб.
Ці змагання відбуваються щороку, повідомили в облраді — пише Суспільне.
Юнаки та дівчата веслували на результат на озері Велике Чорне, де також знаходиться веслувальна база Шацької дитячо-юнацької спортивної школи.
Цьогоріч у перегонах взяли участь 10 команд із Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської та Волинської областей. Усього – 184 веслувальники, — зазначили в обласній школі вищої професійної майстерності.
Переможці та призери чемпіонату отримали грамоти та подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Довідково: Галина Зуб – неодноразова призерка Спартакіади України, переможниця численних республіканських та міжнародних стартів. Її тричі обирали найкращою спортсменкою Волині. Життя веслувальниці трагічно обірвалося під час тренувальних зборів на Дніпровщині. Відтоді у Шацьку змагання з веслування почали проводити у пам’ять про славну землячку.
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Ці змагання відбуваються щороку, повідомили в облраді — пише Суспільне.
Юнаки та дівчата веслували на результат на озері Велике Чорне, де також знаходиться веслувальна база Шацької дитячо-юнацької спортивної школи.
Цьогоріч у перегонах взяли участь 10 команд із Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської та Волинської областей. Усього – 184 веслувальники, — зазначили в обласній школі вищої професійної майстерності.
Переможці та призери чемпіонату отримали грамоти та подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Довідково: Галина Зуб – неодноразова призерка Спартакіади України, переможниця численних республіканських та міжнародних стартів. Її тричі обирали найкращою спортсменкою Волині. Життя веслувальниці трагічно обірвалося під час тренувальних зборів на Дніпровщині. Відтоді у Шацьку змагання з веслування почали проводити у пам’ять про славну землячку.
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