На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО

На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
Вчора, 12 серпня, о 17:40 до рятувальників надійшло повідомлення про горіння будинку в селі Затурці Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, о 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували. Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук
Сьогодні, 08:04
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
Сьогодні, 07:07
На чемпіонат із веслування на Волині з'їхалися майже дві сотні спортсменів
Сьогодні, 05:05
На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський
Сьогодні, 03:01
Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно
Сьогодні, 02:01
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок та солома. ФОТО На Волині горіли житловий будинок та солома. ФОТО
07 серпень, 10:55
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
05 серпень, 12:28
На Волині горіли житловий будинок та сміття На Волині горіли житловий будинок та сміття
25 липень, 11:32
На Волині горіли дві господарські споруди На Волині горіли дві господарські споруди
24 липень, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук
Сьогодні, 08:04
 0
На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
Сьогодні, 07:07
 0
На чемпіонат із веслування на Волині з'їхалися майже дві сотні спортсменів
Сьогодні, 05:05
 0
На Таврійському напрямку є звільнені території, – Тарнавський
Сьогодні, 03:01
 0
Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно
Сьогодні, 02:01
 0
Медіа
відео
1/8