На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО
Сьогодні, 07:07
Вчора, 12 серпня, о 17:40 до рятувальників надійшло повідомлення про горіння будинку в селі Затурці Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, о 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували. Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, о 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували. Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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