На Волині горів житловий будинок: врятували людину. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, о 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували. Причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 12 серпня, о 17:40 до рятувальників надійшло повідомлення про горіння будинку в селі Затурці Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола, о 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували. Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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