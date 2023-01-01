У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук

У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук
Завершилося земне життя волинянина, відважного воїна та справжнього Героя - Куденчука Юрія Володимировича.

Про це повідомили в ГО «Самооборона м. Рожище».

"З 2014 року Юрій стояв на захисті нашої землі. Він був не тільки мужнім бійцем, але й найкращим батьком, чоловіком, сином. На жаль, жорстокі бої негативно позначилися на його здоров’ї. Воїн помер у лікарні під час військової відпустки. Розділяємо біль втрати й висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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