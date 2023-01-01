Курс валют у Луцьку 13 серпня
Сьогодні, 09:23
13 серпня готівковий курс долара становить 37.01, продають його за 37.60.
Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.06, а продають за – 41.53.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.93, а продають за 9.33.
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Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.06, а продають за – 41.53.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.93, а продають за 9.33.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадженняЕ
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