Курс валют у Луцьку 13 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.06, а продають за – 41.53.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.93, а продають за 9.33.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 серпня готівковий курс долара становить 37.01, продають його за 37.60.Про це повідомляє finance.i.ua Євро купують за 41.06, а продають за – 41.53.Щодо польського злотого, то його купують за 8.93, а продають за 9.33.

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