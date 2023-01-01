На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка





Про це інформують на сторінці ДСНС Волині.



«На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола», – йдеться у повідомленні.



О 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували.



Причина пожежі – коротке замикання електромережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 12 серпня у селі Війниця Володимирського району горів будинок. Повідомлення надійшло рятувальникам о 17:40.Про це інформують на сторінці ДСНС Волині.«На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола», – йдеться у повідомленні.О 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували.Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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