На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка

На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка
Увечері 12 серпня у селі Війниця Володимирського району горів будинок. Повідомлення надійшло рятувальникам о 17:40.

Про це інформують на сторінці ДСНС Волині.

«На місці пожежі працювали вогнеборці 15-ї ДПРЧ смт Локачі та команди місцевої пожежної охорони сіл Війниця і Затурці. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого з палаючої будівлі, якого в подальшому передали медикам. На гасіння пожежі подано 2 водяних ствола», – йдеться у повідомленні.

О 18:03 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:52 її ліквідували.

Причина пожежі – коротке замикання електромережі.



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Теги: пожежа, Війниця
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