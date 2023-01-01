Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу

Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Українські захисники знищили ще 560 російських солдатів, а також десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,
• танків ‒ 4298 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
• артилерійських систем – 5072 (+19) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).

Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 11:48
На вулицях Луцька зникло світло: коли відновлять
Сьогодні, 11:05
На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка
Сьогодні, 10:44
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
09 серпень, 08:50
Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога Захисники знищили ще 640 окупантів, 19 артсистем і 27 БпЛА ворога
04 серпень, 09:30
Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів Армія рф втратила понад 247 тисяч солдатів
02 серпень, 09:25
Сили оборони знищили понад 245 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога Сили оборони знищили понад 245 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
29 липень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 11:48
 0
На вулицях Луцька зникло світло: коли відновлять
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка
Сьогодні, 10:44
 0
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8