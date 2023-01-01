Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,

• танків ‒ 4298 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,

• артилерійських систем – 5072 (+19) од,

• РСЗВ – 713 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 313 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),

• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,

• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).



Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили ще 560 російських солдатів, а також десятки одиниць техніки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,• танків ‒ 4298 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,• артилерійських систем – 5072 (+19) од,• РСЗВ – 713 (+0) од,• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.

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