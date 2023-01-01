Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 11:48
Українські захисники знищили ще 560 російських солдатів, а також десятки одиниць техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,
• танків ‒ 4298 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
• артилерійських систем – 5072 (+19) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).
Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб,
• танків ‒ 4298 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
• артилерійських систем – 5072 (+19) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 477 (+5) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
• крилатих ракет ‒ 1379 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
• спеціальної техніки ‒ 760 (+1).
Генштаб наголошує, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів.
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