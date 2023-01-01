У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО

У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО
У Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери Максим і Марія взяли шлюб.

Про це розповіли у 100-й бригаді Тро.

Хлопець та дівчина зростали у сусідніх дворах рідного Ковеля, вчилися в одній школі – і при цьому навіть не були знайомі. А потім війна, мобілізація – і знайомство в батальйоні…

Максим і Марія одержали кілька днів відпустки і справили весілля з рідними та друзями на Волині.

У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО


На схід України повернулися, звісно, з весільними короваєм… – А побратими та посестри невідомо де замовили і презентували молодятам справжній весільно-армійський торт!


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Теги: історія кохання, війна, Волинь
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