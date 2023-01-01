У батальйоні Волинської бригади тероборони офіцери відгуляли весілля. ФОТО

Максим і Марія взяли шлюб.



Про це



Хлопець та дівчина зростали у сусідніх дворах рідного Ковеля, вчилися в одній школі – і при цьому навіть не були знайомі. А потім війна, мобілізація – і знайомство в батальйоні…



Максим і Марія одержали кілька днів відпустки і справили весілля з рідними та друзями на Волині.







На схід України повернулися, звісно, з весільними короваєм… – А побратими та посестри невідомо де замовили і презентували молодятам справжній весільно-армійський торт!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони офіцеривзяли шлюб.Про це розповіли у 100-й бригаді Тро.Хлопець та дівчина зростали у сусідніх дворах рідного Ковеля, вчилися в одній школі – і при цьому навіть не були знайомі. А потім війна, мобілізація – і знайомство в батальйоні…Максим і Марія одержали кілька днів відпустки і справили весілля з рідними та друзями на Волині.На схід України повернулися, звісно, з весільними короваєм… – А побратими та посестри невідомо де замовили і презентували молодятам справжній весільно-армійський торт!

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