Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула сім'я з двома дітьми





Про це Андрій Єрмак.



За даними ОП, росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ, загинули двоє чоловіків, також є поранена.



Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.



Очільник МВС Ігор Клименко







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих та 23-денну дитину. 12-річний хлопчик помер у лікарні.Про це повідомив глава ОПЗа даними ОП, росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ, загинули двоє чоловіків, також є поранена.Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.Очільник МВС додав , що у Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій 23 дні від народження. Згодом стало відомо про смерть 12-річного сина. Він помер у лікарні.

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