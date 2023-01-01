Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула сім'я з двома дітьми

Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула сім'я з двома дітьми
Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих та 23-денну дитину. 12-річний хлопчик помер у лікарні.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

За даними ОП, росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ, загинули двоє чоловіків, також є поранена.

Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Очільник МВС Ігор Клименко додав, що у Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій 23 дні від народження. Згодом стало відомо про смерть 12-річного сина. Він помер у лікарні.

Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула сім'я з двома дітьми


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Теги: Херсонщина, війна, смерть, загиблі
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