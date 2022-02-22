У Луцькому районі – смертельна ДТП





Про це



Зі слів свідків, на трасі у напрямку села Журавники мотоцикліст втратив керування, не вписався у поворот та злетів з дороги. Водій отримав травми несумісні з життям.



Медики швидкої, якої прибули на місце, констатували смерть 58-річного водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася 13 серпня на трасі у селі Сільце Луцького району.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці аварії.Зі слів свідків, на трасі у напрямку села Журавники мотоцикліст втратив керування, не вписався у поворот та злетів з дороги. Водій отримав травми несумісні з життям.Медики швидкої, якої прибули на місце, констатували смерть 58-річного водія.

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