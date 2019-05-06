На Волині син померлої від ковіду медсестри судився із медичним закладом





Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, передає



У позові син просив суд визнати незаконним та скасувати рішення комісії з розслідування професійного захворювання зі смертельним наслідком, пов’язане з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19.



В обґрунтування позову чоловік зазначив, що його мама з 26 серпня 1991 року працювала медичною сестрою поліклініки центральної районної лікарні Ковельського МТМО. 1 квітня 2021 року в неї було діагностовано коронавірусну інфекцію шляхом полімеразно-ланцюгової реакції, про що зазначено у виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого і в консультаційному висновку лікаря інфекціоніста.



Жінка перебувала з 07 по 17 квітня 2021 року на ШВЛ у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні та померла.



Ковельським МТМО було проведене розслідування гострого професійного захворювання зі смертельним наслідком. Рішенням комісії цей випадок визнаний таким, що не пов’язаний із виробництвом. Акт від 08 листопада 2021 року затвердив генеральний директор медичного закладу Валентин Вітер.



Син померлої вважає таке рішення необґрунтованим, прийнятим на підставі суперечливих даних і з порушенням приписів чинного законодавства.



Ще у квітні 2022 року він звернувся до суду з позовом до Ковельського МТМО, залучивши на стороні відповідача Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області та Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.



Нещодавно головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк ухвалила позов задовольнити. Вона визнала незаконним і скасувала акт розслідування гострого професійного захворювання щодо смерті медичної сестри.



Ковельське МТМО має сплатити на користь позивача судовий збір в розмірі 992 грн 40 копійок та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 15 тисяч гривень.



Втім, рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комісія Ковельського МТМО вирішила, що захворювання медсестри на ковід не пов'язане із роботою, однак її син так не вважає, тому звернувся з позовом до Ковельського МТМО.Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, передає Ковель media У позові син просив суд визнати незаконним та скасувати рішення комісії з розслідування професійного захворювання зі смертельним наслідком, пов’язане з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19.В обґрунтування позову чоловік зазначив, що його мама з 26 серпня 1991 року працювала медичною сестрою поліклініки центральної районної лікарні Ковельського МТМО. 1 квітня 2021 року в неї було діагностовано коронавірусну інфекцію шляхом полімеразно-ланцюгової реакції, про що зазначено у виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого і в консультаційному висновку лікаря інфекціоніста.Жінка перебувала з 07 по 17 квітня 2021 року на ШВЛ у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні та померла.Ковельським МТМО було проведене розслідування гострого професійного захворювання зі смертельним наслідком. Рішенням комісії цей випадок визнаний таким, що не пов’язаний із виробництвом. Акт від 08 листопада 2021 року затвердив генеральний директор медичного закладуСин померлої вважає таке рішення необґрунтованим, прийнятим на підставі суперечливих даних і з порушенням приписів чинного законодавства.Ще у квітні 2022 року він звернувся до суду з позовом до Ковельського МТМО, залучивши на стороні відповідача Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області та Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.Нещодавно головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного судуухвалила позов задовольнити. Вона визнала незаконним і скасувала акт розслідування гострого професійного захворювання щодо смерті медичної сестри.Ковельське МТМО має сплатити на користь позивача судовий збір в розмірі 992 грн 40 копійок та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 15 тисяч гривень.Втім, рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду.

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