Смертельна ДТП з українцями в Австрії: повідомили деталі

Смертельна ДТП з українцями в Австрії: повідомили деталі
Унаслідок ДТП на північному сході Австрії загинули четверо громадян України, усі члени однієї родини – дідусь з бабусею та немовля віком 7 місяців і трирічна дитина.

Про це Укрінформу повідомила консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич.

"Можу підтвердити, що у ДТП загинули четверо громадян України, це двоє дорослих та двоє дітей віком 7 місяців та три роки", - сказала вона.

За словами консула, в мікроавтобусі загалом було сім людей, усі члени однієї родини. Загинули в аварії дідусь та бабуся та двоє їх маленьких онуків. Батько з дружиною та ще одна дитина отримали легші травми. Зараз вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна психологічна допомога.

Як повідомили у пресслужбі МЗС України, водій та інші двоє пасажирів — всі теж українці — були доставлені до лікарні. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Усі учасники аварії мали дозволи на проживання в Польщі.

Українське посольство взаємодіє із австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП, а також підтримує зв‘язок із лікарями.

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Теги: ДТП, загиблі, Австрія
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