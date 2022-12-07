Смертельна ДТП з українцями в Австрії: повідомили деталі





Про це Мирослава Зінкевич.



"Можу підтвердити, що у ДТП загинули четверо громадян України, це двоє дорослих та двоє дітей віком 7 місяців та три роки", - сказала вона.



За словами консула, в мікроавтобусі загалом було сім людей, усі члени однієї родини. Загинули в аварії дідусь та бабуся та двоє їх маленьких онуків. Батько з дружиною та ще одна дитина отримали легші травми. Зараз вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна психологічна допомога.



Як повідомили у пресслужбі МЗС України, водій та інші двоє пасажирів — всі теж українці — були доставлені до лікарні. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Усі учасники аварії мали дозволи на проживання в Польщі.



Українське посольство взаємодіє із австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП, а також підтримує зв‘язок із лікарями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ДТП на північному сході Австрії загинули четверо громадян України, усі члени однієї родини – дідусь з бабусею та немовля віком 7 місяців і трирічна дитина.Про це Укрінформу повідомила консул посольства України в Австрії"Можу підтвердити, що у ДТП загинули четверо громадян України, це двоє дорослих та двоє дітей віком 7 місяців та три роки", - сказала вона.За словами консула, в мікроавтобусі загалом було сім людей, усі члени однієї родини. Загинули в аварії дідусь та бабуся та двоє їх маленьких онуків. Батько з дружиною та ще одна дитина отримали легші травми. Зараз вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна психологічна допомога.Як повідомили у пресслужбі МЗС України, водій та інші двоє пасажирів — всі теж українці — були доставлені до лікарні. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Усі учасники аварії мали дозволи на проживання в Польщі.Українське посольство взаємодіє із австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП, а також підтримує зв‘язок із лікарями.

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