«Забіг у повзунках»: у місті на Волині організували змагання серед малюків





Про це



Участь у перегонах взяли 27 хлопчиків і дівчаток віком від восьми місяців до 1,2 року.



Аби конкурсанти швидше дісталися фінішу, батьки та рідні підбадьорювали малечу, кликали їх, заохочували улюбленими іграшками та солодощами.



Журі фіксували час кожного конкурсанта.







Найшвидшими виявилися Карім Шопук та Анна Рибка, котрі стали переможцями «Забігу у повзунках». Всі учасники отримали дипломи та подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинську відбулося змагання під назвою «Забіг в повзунках» , завданням якого було подолати чотириметрову дистанцію якнайшвидше.Про це повідомили у міськраді.Участь у перегонах взяли 27 хлопчиків і дівчаток віком від восьми місяців до 1,2 року.Аби конкурсанти швидше дісталися фінішу, батьки та рідні підбадьорювали малечу, кликали їх, заохочували улюбленими іграшками та солодощами.Журі фіксували час кожного конкурсанта.Найшвидшими виявилисята, котрі стали переможцями «Забігу у повзунках». Всі учасники отримали дипломи та подарунки.

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