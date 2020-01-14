Земельний скандал на Волині: поляк інвестував гроші, а врожай збірати не може





І все було б добре, якби працівники одного господарства не побили горшки і не розійшлись. Тепер, фактично під носом нинішньої директорки, зникло понад 30 гектарів землі з урожаєм на мільйони гривень.



Про це з посиланням на сюжет



Шість викликів поліції на місце злочину і все через непорозуміння між колишніми працівниками одного підприємства «Фруктекспол», яке має поля оренди на території сіл Марковичі та Привітне колишнього Локачинського, а нині Володимирського району.



Урожай із понад 100 гектарів смородини, ріпаку пшениці приносив чималий прибуток у казну місцевого бюджету, а люди мали робочі місця з 2005 року.



Розвивати цю місцину тоді вирішив іноземець, який бачив перспективу в українській землі. У 2021 році на місце юриста на фірму «Фруктекспол» взяли Риму Веремчук. Саме з її ініціативи тоді провели аудит землі та коштів і виявили чимало порушень. Та найгірше було попереду.



За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок, користуючись правом підпису. Ділянки перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми «Фруктекспол».



«Наш засновник звернувся до правоохоронних органів про вчинення злочину, з проханням порушувати кримінальне провадження. Так, на сьогоднішній день кримінальне провадження є. Справа знаходиться на досудовому розслідуванні. Але якось дуже все це повільно і немає і безрезультатного», - каже Рима Веремчук.



Але перереєстрація земельних ділянок була лише початком гострого трикутника непорозуміння між агровиробниками. Володимиром Політилом – екс-керівником «Фруктексполу», Сергієм Попком – від Агротрейд, ПССта нинішньою директоркою бізнесу польського інвестора Римою Веремчук.







«Він хоче розвивати те підприємство, він бачить в Україні великі перспективи. Він планує і заморозку, і переробку власну будувати, великі кошти заінвестувати. Але реакція на те, що робить поліція і місцева влада - йому страшно. Він не бачить, як працювати з владою місцевою, як працювати з поліцією», - додала працівниця «Фруктексполу».



Ситуація загострилася у травні цього року. На полях, які на правах оренди, належить фрукт експолу, Рима Веремчук побачила чужу техніку. Вона належала агрофірмі «Сергія Повка Агротрейд ПСС». Тоді на місце події й викликали поліцію.



Аби ж знайти їх, хто ж є фактичним власником земель, дивимося на кадастрові номери земельних ділянок і такому вони належать. Ці документи повністю підтверджують слова директорки підприємства. Орієнтовні суми збитків сягають мільйони гривень, адже урожай був фактично вкрадений з понад 30 гектарів землі.



«Ми ледь добилися того, що було зареєстровано кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земельних ділянок, і уже поліція в подальшому усі наші звернення підшивала в це кримінальне провадження і пояснювала, що це нібито одні і ті самі епізоди одного того самого кримінального правопорушення. Однак за пів року поліцейські так і не спромоглися встановити, хто ж вчинив самозахват даних земельних ділянок», - каже адвокат.



Імовірно, захоплення ділянки відбулося і під час знімання цього сюжету, коли об'їхавши поля сільського господарства, на одному із них просто не знайшли врожаю пшениці.



Поліція та слідчо-оперативна група, вкотре виїжджають на місце злочину.



«Відомо поліції, що відбувається конфлікт між двома фермерськими господарствами, встановлено попередньо, що між ними була усна домовленість про використання цих земель одним з підприємств. Тим часом інший учасник конфлікту написав заяву до поліції, що, мовляв, використовують землю без його відома і незаконно. Звичайно, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, йдеться про самовільне заняття земельної ділянки, це частина перша, статті 197.1 Кримінального кодексу України», - кажуть у поліції.



Дотелефонуватися до самого агровиробника, який називається Сергій Попко, журналістам так і не вдалося. Представники органів місцевого самоврядування не мають жодного впливу на цього підприємця.



Голова Локачинської селищної ради від офіційного коментаря відмовився. Делегував доручення своєму заступнику.



«Це земельні ділянки, це земельні частки паїв, які належать на праве приватної власності колишнім паєвникам, відповідно, колгоспу. І вже самі власники паїв вирішували, з яким суб'єктом господарювання йому Лукачинської громади турбує непроста ситуація, яка склалася і негативно впливає як на одного суб'єкта господарювання, так і на іншого. Нами більш за все буде запропоновано варіант для цих суб'єктів господарювання зібратися в нас, в нас є відповідна земельна комісія, і обговорити ситуацію вже безпосередньо з учасниками разом із керівництвом громади, із одним і з другим суб'єктом господарювання і визначити, в чому там проблема, в чому корінь зла. Я думаю, що в межах Лукачинської громади ми все-таки зуміємо врегулювати ситуацію. Якщо не зуміємо, тоді є суди відповідні і вирішення цих питань в судовому порядку», - наголосив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як.



Вирішити справу в судовому порядку готові і власники фірми «Фруктекспол». Але доки тривають слідчі дії, справа до суду не дійде. А тим часом адвокати лише фіксують чергові порушення.



«Ми просто будемо звертатися до всіх, до кого можна. Тому що польський інвестор дуже обурений цим, йому не зрозуміло ця бездіяльність органів державної влади. І взагалі не зрозуміло, як так може інша особа стороння на орендованих земельних ділянках здійснювати свою діяльність, і ніхто не може знайти управу», - каже адвокат.



Поки ж, єдина надія у Рими Веремчук на повернення вражаю і продовження нормальної роботи агровиробників – це втручання оцю справу міжнародних інституцій, адже інвестором фірми є іноземець, який і надалі готовий розвивати агровиробництво на Волині за умови чесної конкуренції і на законних підставах.



На момент підготовки сюжету Рима Веремчук ще раз викликала поліцію на орендовані поля, аби зафіксувати факти зниклого врожаю, який уже ухоплює 37 гектарів озимої пшениці та ріпаку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2005 році у колишньому Локачинському районі успішно розпочало роботу сільське господарство із польськими інвестиціями «Фруктекспол». За цей час агровиробники стали найбільшими експортерами чорної смородини на Волині.І все було б добре, якби працівники одного господарства не побили горшки і не розійшлись. Тепер, фактично під носом нинішньої директорки, зникло понад 30 гектарів землі з урожаєм на мільйони гривень.Про це з посиланням на сюжет 12 каналу пише ВСН Шість викликів поліції на місце злочину і все через непорозуміння між колишніми працівниками одного підприємства «Фруктекспол», яке має поля оренди на території сіл Марковичі та Привітне колишнього Локачинського, а нині Володимирського району.Урожай із понад 100 гектарів смородини, ріпаку пшениці приносив чималий прибуток у казну місцевого бюджету, а люди мали робочі місця з 2005 року.Розвивати цю місцину тоді вирішив іноземець, який бачив перспективу в українській землі. У 2021 році на місце юриста на фірму «Фруктекспол» взяли. Саме з її ініціативи тоді провели аудит землі та коштів і виявили чимало порушень. Та найгірше було попереду.За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок, користуючись правом підпису. Ділянки перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми «Фруктекспол».«Наш засновник звернувся до правоохоронних органів про вчинення злочину, з проханням порушувати кримінальне провадження. Так, на сьогоднішній день кримінальне провадження є. Справа знаходиться на досудовому розслідуванні. Але якось дуже все це повільно і немає і безрезультатного», - каже Рима Веремчук.Але перереєстрація земельних ділянок була лише початком гострого трикутника непорозуміння між агровиробниками.– екс-керівником «Фруктексполу»,– від Агротрейд, ПССта нинішньою директоркою бізнесу польського інвестора Римою Веремчук.«Він хоче розвивати те підприємство, він бачить в Україні великі перспективи. Він планує і заморозку, і переробку власну будувати, великі кошти заінвестувати. Але реакція на те, що робить поліція і місцева влада - йому страшно. Він не бачить, як працювати з владою місцевою, як працювати з поліцією», - додала працівниця «Фруктексполу».Ситуація загострилася у травні цього року. На полях, які на правах оренди, належить фрукт експолу, Рима Веремчук побачила чужу техніку. Вона належала агрофірмі «Сергія Повка Агротрейд ПСС». Тоді на місце події й викликали поліцію.Аби ж знайти їх, хто ж є фактичним власником земель, дивимося на кадастрові номери земельних ділянок і такому вони належать. Ці документи повністю підтверджують слова директорки підприємства. Орієнтовні суми збитків сягають мільйони гривень, адже урожай був фактично вкрадений з понад 30 гектарів землі.«Ми ледь добилися того, що було зареєстровано кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земельних ділянок, і уже поліція в подальшому усі наші звернення підшивала в це кримінальне провадження і пояснювала, що це нібито одні і ті самі епізоди одного того самого кримінального правопорушення. Однак за пів року поліцейські так і не спромоглися встановити, хто ж вчинив самозахват даних земельних ділянок», - каже адвокат.Імовірно, захоплення ділянки відбулося і під час знімання цього сюжету, коли об'їхавши поля сільського господарства, на одному із них просто не знайшли врожаю пшениці.Поліція та слідчо-оперативна група, вкотре виїжджають на місце злочину.«Відомо поліції, що відбувається конфлікт між двома фермерськими господарствами, встановлено попередньо, що між ними була усна домовленість про використання цих земель одним з підприємств. Тим часом інший учасник конфлікту написав заяву до поліції, що, мовляв, використовують землю без його відома і незаконно. Звичайно, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, йдеться про самовільне заняття земельної ділянки, це частина перша, статті 197.1 Кримінального кодексу України», - кажуть у поліції.Дотелефонуватися до самого агровиробника, який називається Сергій Попко, журналістам так і не вдалося. Представники органів місцевого самоврядування не мають жодного впливу на цього підприємця.Голова Локачинської селищної ради від офіційного коментаря відмовився. Делегував доручення своєму заступнику.«Це земельні ділянки, це земельні частки паїв, які належать на праве приватної власності колишнім паєвникам, відповідно, колгоспу. І вже самі власники паїв вирішували, з яким суб'єктом господарювання йому Лукачинської громади турбує непроста ситуація, яка склалася і негативно впливає як на одного суб'єкта господарювання, так і на іншого. Нами більш за все буде запропоновано варіант для цих суб'єктів господарювання зібратися в нас, в нас є відповідна земельна комісія, і обговорити ситуацію вже безпосередньо з учасниками разом із керівництвом громади, із одним і з другим суб'єктом господарювання і визначити, в чому там проблема, в чому корінь зла. Я думаю, що в межах Лукачинської громади ми все-таки зуміємо врегулювати ситуацію. Якщо не зуміємо, тоді є суди відповідні і вирішення цих питань в судовому порядку», - наголосив заступник Локачинського селищного головиВирішити справу в судовому порядку готові і власники фірми «Фруктекспол». Але доки тривають слідчі дії, справа до суду не дійде. А тим часом адвокати лише фіксують чергові порушення.«Ми просто будемо звертатися до всіх, до кого можна. Тому що польський інвестор дуже обурений цим, йому не зрозуміло ця бездіяльність органів державної влади. І взагалі не зрозуміло, як так може інша особа стороння на орендованих земельних ділянках здійснювати свою діяльність, і ніхто не може знайти управу», - каже адвокат.Поки ж, єдина надія у Рими Веремчук на повернення вражаю і продовження нормальної роботи агровиробників – це втручання оцю справу міжнародних інституцій, адже інвестором фірми є іноземець, який і надалі готовий розвивати агровиробництво на Волині за умови чесної конкуренції і на законних підставах.На момент підготовки сюжету Рима Веремчук ще раз викликала поліцію на орендовані поля, аби зафіксувати факти зниклого врожаю, який уже ухоплює 37 гектарів озимої пшениці та ріпаку.

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