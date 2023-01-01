На вулицях Луцька зникло світло: коли відновлять





Про це пише



Світла немає на вулиці Конякіна, проспекті Відродження і частково на 33 кварталі.



У «Волиньобленерго» зазначили, що світла немає через технологічні порушення у мережах. Електропостачання обіцяють відновити до 13 години 13 серпня.



«Технологічні порушення у мережах спричинили велику кількість аварійних вимкнень у місті Луцьк. орієнтовний час відновлення електропостачання ‒ до 13 години», ‒ повідомили у «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 13 серпня, близько 10 години, на декількох вулицях у Луцьку зникло електропостачання.Про це пише ВСН Світла немає на вулиці Конякіна, проспекті Відродження і частково на 33 кварталі.У «Волиньобленерго» зазначили, що світла немає через технологічні порушення у мережах. Електропостачання обіцяють відновити до 13 години 13 серпня.«Технологічні порушення у мережах спричинили велику кількість аварійних вимкнень у місті Луцьк. орієнтовний час відновлення електропостачання ‒ до 13 години», ‒ повідомили у «Волиньобленерго».

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