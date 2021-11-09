В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Сьогодні, 10:00
Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.
Про це з посиланням на RMF FM пише "Європейська правда".
Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу – за повідомленнями місцевих ЗМІ – між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.
"Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.
За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням на RMF FM пише "Європейська правда".
Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу – за повідомленнями місцевих ЗМІ – між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.
"Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству", – додав Яблонський.
За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині з палаючого будинку врятували чоловіка
Сьогодні, 10:44
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 13 серпня
Сьогодні, 09:23
Генштаб розповів про ситуацію на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 09:02
У лікарні під час відпустки помер Герой з Волині Юрій Куденчук
Сьогодні, 08:04
Медіа