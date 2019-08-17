Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно

Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно
Стрічка «Степне» української режисерки Марини Вроди отримала відзнаку за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Локарно в Швейцарії.

Про це повідомляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Держкіно, пише Громадське.

У фільмі розповідається історія Анатолія — літнього чоловіка, який повертається додому в село з великого міста, щоб піклуватися про хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав, ідеться в описі стрічки на сайті фестивалю.

У своїй промові Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.

У кінці промови режисерка зі сцени виголосила слова «Слава Україні», на що їй відповів «Героям слава!» румунський режисер Раду Жуде — ще один переможець фестивалю.

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Теги: Фільм, Україна, кінофестиваль
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