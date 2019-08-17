Український фільм «Степне» отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно

Марини Вроди отримала відзнаку за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Локарно в Швейцарії.



Про це повідомляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Держкіно, пише



У фільмі розповідається історія Анатолія — літнього чоловіка, який повертається додому в село з великого міста, щоб піклуватися про хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав, ідеться в описі стрічки на сайті фестивалю.



У своїй промові Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.



У кінці промови режисерка зі сцени виголосила слова «Слава Україні», на що їй відповів «Героям слава!» румунський режисер Раду Жуде — ще один переможець фестивалю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стрічка «Степне» української режисеркиотримала відзнаку за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Локарно в Швейцарії.Про це повідомляють керівник Офісу президентата Держкіно, пише Громадське У фільмі розповідається історія Анатолія — літнього чоловіка, який повертається додому в село з великого міста, щоб піклуватися про хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав, ідеться в описі стрічки на сайті фестивалю.У своїй промові Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.У кінці промови режисерка зі сцени виголосила слова «Слава Україні», на що їй відповів «Героям слава!» румунський режисер Раду Жуде — ще один переможець фестивалю.

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