Про кохання, втрати ворога і Кримський міст: добрі новини від ВолиньPost за 12 серпня
12 серпень, 23:23
Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!
А ми традиційно нагадаємо вам про добрі новини цього дня, 12 серпня:
Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів
Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,
• танків ‒ 4295 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
• артилерійських систем – 5053 (+10) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
На Волині господині засолили майже 400 літрів огірків для військових
15 господинь із села Дубове Дубівської територіальної громади 11 серпня засолювали огірки, які згодом передадуть військовослужбовцям на передову. Усього заготовили 373 літри огірків.
Упродовж трьох днів жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки. Також господині з Дубового приносили часник, кріп і хрін. Кажуть: кожен хоче наблизити перемогу.
Боєць ЗСУ врятував захисницю з танка у вогні, а потім одружився з нею. ВІДЕО
Коханий врятував її, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні й навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує!
Аби прочитати/переглянути історію кохання повністю, натисніть на заголовок
У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи
В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи. Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".
Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.
На острові Зміїному встановили прикордонний знак України
Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.
Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".
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А ми традиційно нагадаємо вам про добрі новини цього дня, 12 серпня:
Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів
Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,
• танків ‒ 4295 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
• артилерійських систем – 5053 (+10) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
На Волині господині засолили майже 400 літрів огірків для військових
15 господинь із села Дубове Дубівської територіальної громади 11 серпня засолювали огірки, які згодом передадуть військовослужбовцям на передову. Усього заготовили 373 літри огірків.
Упродовж трьох днів жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки. Також господині з Дубового приносили часник, кріп і хрін. Кажуть: кожен хоче наблизити перемогу.
Боєць ЗСУ врятував захисницю з танка у вогні, а потім одружився з нею. ВІДЕО
Коханий врятував її, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні й навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує!
Аби прочитати/переглянути історію кохання повністю, натисніть на заголовок
У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи
В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи. Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".
Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.
На острові Зміїному встановили прикордонний знак України
Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.
Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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