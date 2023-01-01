Про кохання, втрати ворога і Кримський міст: добрі новини від ВолиньPost за 12 серпня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!А ми традиційно нагадаємо вам про добрі новини цього дня, 12 серпня:Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,• танків ‒ 4295 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,• артилерійських систем – 5053 (+10) од,• РСЗВ – 713 (+0) од,• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).15 господинь із села Дубове Дубівської територіальної громади 11 серпня засолювали огірки, які згодом передадуть військовослужбовцям на передову. Усього заготовили 373 літри огірків.Упродовж трьох днів жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки. Також господині з Дубового приносили часник, кріп і хрін. Кажуть: кожен хоче наблизити перемогу.Коханий врятував її, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні й навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує!В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи. Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".