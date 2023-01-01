На острові Зміїному встановили прикордонний знак України





Про це Сергій Дейнеко.



"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.



Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".



Як повідомлялося, українські Сили оборони звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".Як повідомлялося, українські Сили оборони звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.

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