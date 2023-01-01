На острові Зміїному встановили прикордонний знак України

На острові Зміїному встановили прикордонний знак України
Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.

Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".

Як повідомлялося, українські Сили оборони звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.



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Теги: Росія, Україна, війна
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