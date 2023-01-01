На Волині попрощалися з Героєм, командиром стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони Юрієм Шабатом

Юрієм Шабатом.



Про це



Ще один воїн-земляк приєднався до лав Небесного Легіону. Сьогодні, 12 серпня, домовину з тілом командира стрілецького взводу 100-ої окремої бригади територіальної оборони, 57-річного капітана Шабата Юрія Івановича навколішки, схиливши голови у пошані, зустрічали мешканці громади.



Щоб віддати шану та провести в останню дорогу до рідного дому прийшли рідні, друзі, колеги, представники влади, військові, небайдужі маневичани та жителі навколишніх сіл. Він все своє життя присвятив медицині та допомозі людям, його двоє синів також обрали фах лікаря. Юрій Іванович у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.



"Ніколи не боявся труднощів, разом зі своїми бійцями мужньо захищав рідну землю від російського загарбника. 10 серпня 2023 року під час виконання військового обов’язку на території Донецької області життєва дорога українського захисника обірвалася. Чин похорону за упокій душі звершили у Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії селища Маневичі священики Православної Церкви України на чолі з благочинним Маневицької округи протоієреєм Андрієм Закидальським. Поховали відважного бійця з почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі. Щирі співчуття родині", - зазначають у громаді.



Вічна пам’ять воїну! Безмежна вдячність за силу, відвагу, щире серце, за мир і спокій кожного з нас.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя! Вічна та світла пам'ять воїну!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах попрощалися з командиром стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборониПро це повідомляють у Маневицькій громаді.Ще один воїн-земляк приєднався до лав Небесного Легіону. Сьогодні, 12 серпня, домовину з тілом командира стрілецького взводу 100-ої окремої бригади територіальної оборони, 57-річного капітана Шабата Юрія Івановича навколішки, схиливши голови у пошані, зустрічали мешканці громади.Щоб віддати шану та провести в останню дорогу до рідного дому прийшли рідні, друзі, колеги, представники влади, військові, небайдужі маневичани та жителі навколишніх сіл. Він все своє життя присвятив медицині та допомозі людям, його двоє синів також обрали фах лікаря. Юрій Іванович у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини."Ніколи не боявся труднощів, разом зі своїми бійцями мужньо захищав рідну землю від російського загарбника. 10 серпня 2023 року під час виконання військового обов’язку на території Донецької області життєва дорога українського захисника обірвалася. Чин похорону за упокій душі звершили у Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії селища Маневичі священики Православної Церкви України на чолі з благочинним Маневицької округи протоієреєм. Поховали відважного бійця з почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі. Щирі співчуття родині", - зазначають у громаді.Вічна пам’ять воїну! Безмежна вдячність за силу, відвагу, щире серце, за мир і спокій кожного з нас.

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