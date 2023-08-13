Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 13 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку впродовж дня буде ясно. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +12° до +26°.
Народний прогноз погоди: 13 серпня відзначається день пам'яті праведника Євдокима. У народі цей день називали Євдокимовий запуст, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. У минулі часи наші пращури слідкували на Євдокима за сходом сонця: якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари – можна чекати дощу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку впродовж дня буде ясно. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +12° до +26°.
Народний прогноз погоди: 13 серпня відзначається день пам'яті праведника Євдокима. У народі цей день називали Євдокимовий запуст, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. У минулі часи наші пращури слідкували на Євдокима за сходом сонця: якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари – можна чекати дощу.
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