Боєць ЗСУ врятував захисницю з танка у вогні, а потім одружився з нею. ВІДЕО





Про військову історію кохання розповідає



Валя і Дмитро були в лавах воїнів, які одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення. Їй тоді було 20, йому — 25. Валя з юних років хотіла піти на фронт, як її батько, який захищає країну з 2014.



У 2020, закінчивши медичний коледж, вона одразу підписала контракт зі 128-ю бригадою.



«Мені було важливо, щоб це була бойова бригада, яка їздить в ООС, АТО. Я хотіла чимось допомагати хлопцям», — розповідає бойова медикиня Валентина Деньгіна.



У 2021 Валя почала службу в Маріуполі. 9 місяців провела під обстрілами в окопах як бойова медикиня.



«Я допомагала хлопцям, чим могла. Ходила з ними на пости, лікувала їх», — додає Валя.



Під час служби вона познайомилася із військовим Дмитром та закохалася. Початок повномасштабного вторгнення вони разом застали на полігоні у Дніпрі. А 27 лютого Валю, Дмитра та побратимів уже перекидали до Мелітополя на танках. Аж раптом під Токмаком у їхній танк прилетів снаряд. Хлопці поруч загинули на місці.







А Валю та Дмитра вибуховою хвилею відкинуло на землю. Валя отримала важку травму черепа, перелам тазу та руки, поранення трахеї. Хлопець, попри отриману контузію, відтягнув кохану в безпечніше місце.



«Він мене відтягнув звідти, прибіг ще один наш побратим, вони побачили, що в мене поламана рука», — продовжує бойова медикиня.



Зупинивши цивільну машину, Дмитро повіз кохану до лікарні, де вона ще 10 днів пробула в комі.



«Зробили мені трепанацію черепа, видалили уламки черепа, субдуральну гематому, закріпили руку», — каже Деньгіна.



Аби дівчина могла дихати, їй під’єднали трахеостому. Лікарі прогнозували, що це назавжди. Борючись за своє здоров’я, Валя перенесла 15 операцій, і сталося диво: вона знов дихає самостійно.



Дмитро намагався бути поруч із Валею. І прямо в лікарні він зробив їй пропозицію!



«Він приїхав до мене у Вінницю, зробив мені пропозицію і поїхав назад на війну. І тоді в мене вже була мрія, що по закінченню війни ми одружимося і все буде добре», — зазначає захисниця.



Утім одружилися вони раніше. Дмитра відпустили з фронту доглядати за Валею. Тепер дівчина проходить реабілітацію, одужує та насолоджується сімейним життям.



«У мене звичайні мрії. Це мати своє житло, мати своїх дітей», — ділиться Валя.



А ще вона чекає з війни тата. Валя вірить: він обов’язково повернеться переможцем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коханий врятував її, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні й навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує!Про військову історію кохання розповідає ШоТам були в лавах воїнів, які одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення. Їй тоді було 20, йому — 25. Валя з юних років хотіла піти на фронт, як її батько, який захищає країну з 2014.У 2020, закінчивши медичний коледж, вона одразу підписала контракт зі 128-ю бригадою.«Мені було важливо, щоб це була бойова бригада, яка їздить в ООС, АТО. Я хотіла чимось допомагати хлопцям», — розповідає бойова медикиня Валентина Деньгіна.У 2021 Валя почала службу в Маріуполі. 9 місяців провела під обстрілами в окопах як бойова медикиня.«Я допомагала хлопцям, чим могла. Ходила з ними на пости, лікувала їх», — додає Валя.Під час служби вона познайомилася із військовим Дмитром та закохалася. Початок повномасштабного вторгнення вони разом застали на полігоні у Дніпрі. А 27 лютого Валю, Дмитра та побратимів уже перекидали до Мелітополя на танках. Аж раптом під Токмаком у їхній танк прилетів снаряд. Хлопці поруч загинули на місці.А Валю та Дмитра вибуховою хвилею відкинуло на землю. Валя отримала важку травму черепа, перелам тазу та руки, поранення трахеї. Хлопець, попри отриману контузію, відтягнув кохану в безпечніше місце.«Він мене відтягнув звідти, прибіг ще один наш побратим, вони побачили, що в мене поламана рука», — продовжує бойова медикиня.Зупинивши цивільну машину, Дмитро повіз кохану до лікарні, де вона ще 10 днів пробула в комі.«Зробили мені трепанацію черепа, видалили уламки черепа, субдуральну гематому, закріпили руку», — каже Деньгіна.Аби дівчина могла дихати, їй під’єднали трахеостому. Лікарі прогнозували, що це назавжди. Борючись за своє здоров’я, Валя перенесла 15 операцій, і сталося диво: вона знов дихає самостійно.Дмитро намагався бути поруч із Валею. І прямо в лікарні він зробив їй пропозицію!«Він приїхав до мене у Вінницю, зробив мені пропозицію і поїхав назад на війну. І тоді в мене вже була мрія, що по закінченню війни ми одружимося і все буде добре», — зазначає захисниця.Утім одружилися вони раніше. Дмитра відпустили з фронту доглядати за Валею. Тепер дівчина проходить реабілітацію, одужує та насолоджується сімейним життям.«У мене звичайні мрії. Це мати своє житло, мати своїх дітей», — ділиться Валя.А ще вона чекає з війни тата. Валя вірить: він обов’язково повернеться переможцем.

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