Боєць ЗСУ врятував захисницю з танка у вогні, а потім одружився з нею. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Коханий врятував її, відтягнувши від танка, який горів, а потім зробив пропозицію прямо в лікарні й навіть покинув службу заради догляду за нею. І вона, попри невтішні прогнози лікарів, уже одужує!
Про військову історію кохання розповідає ШоТам.
Валя і Дмитро були в лавах воїнів, які одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення. Їй тоді було 20, йому — 25. Валя з юних років хотіла піти на фронт, як її батько, який захищає країну з 2014.
У 2020, закінчивши медичний коледж, вона одразу підписала контракт зі 128-ю бригадою.
«Мені було важливо, щоб це була бойова бригада, яка їздить в ООС, АТО. Я хотіла чимось допомагати хлопцям», — розповідає бойова медикиня Валентина Деньгіна.
У 2021 Валя почала службу в Маріуполі. 9 місяців провела під обстрілами в окопах як бойова медикиня.
«Я допомагала хлопцям, чим могла. Ходила з ними на пости, лікувала їх», — додає Валя.
Під час служби вона познайомилася із військовим Дмитром та закохалася. Початок повномасштабного вторгнення вони разом застали на полігоні у Дніпрі. А 27 лютого Валю, Дмитра та побратимів уже перекидали до Мелітополя на танках. Аж раптом під Токмаком у їхній танк прилетів снаряд. Хлопці поруч загинули на місці.
А Валю та Дмитра вибуховою хвилею відкинуло на землю. Валя отримала важку травму черепа, перелам тазу та руки, поранення трахеї. Хлопець, попри отриману контузію, відтягнув кохану в безпечніше місце.
«Він мене відтягнув звідти, прибіг ще один наш побратим, вони побачили, що в мене поламана рука», — продовжує бойова медикиня.
Зупинивши цивільну машину, Дмитро повіз кохану до лікарні, де вона ще 10 днів пробула в комі.
«Зробили мені трепанацію черепа, видалили уламки черепа, субдуральну гематому, закріпили руку», — каже Деньгіна.
Аби дівчина могла дихати, їй під’єднали трахеостому. Лікарі прогнозували, що це назавжди. Борючись за своє здоров’я, Валя перенесла 15 операцій, і сталося диво: вона знов дихає самостійно.
Дмитро намагався бути поруч із Валею. І прямо в лікарні він зробив їй пропозицію!
«Він приїхав до мене у Вінницю, зробив мені пропозицію і поїхав назад на війну. І тоді в мене вже була мрія, що по закінченню війни ми одружимося і все буде добре», — зазначає захисниця.
Утім одружилися вони раніше. Дмитра відпустили з фронту доглядати за Валею. Тепер дівчина проходить реабілітацію, одужує та насолоджується сімейним життям.
«У мене звичайні мрії. Це мати своє житло, мати своїх дітей», — ділиться Валя.
А ще вона чекає з війни тата. Валя вірить: він обов’язково повернеться переможцем.
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Про військову історію кохання розповідає ШоТам.
Валя і Дмитро були в лавах воїнів, які одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення. Їй тоді було 20, йому — 25. Валя з юних років хотіла піти на фронт, як її батько, який захищає країну з 2014.
У 2020, закінчивши медичний коледж, вона одразу підписала контракт зі 128-ю бригадою.
«Мені було важливо, щоб це була бойова бригада, яка їздить в ООС, АТО. Я хотіла чимось допомагати хлопцям», — розповідає бойова медикиня Валентина Деньгіна.
У 2021 Валя почала службу в Маріуполі. 9 місяців провела під обстрілами в окопах як бойова медикиня.
«Я допомагала хлопцям, чим могла. Ходила з ними на пости, лікувала їх», — додає Валя.
Під час служби вона познайомилася із військовим Дмитром та закохалася. Початок повномасштабного вторгнення вони разом застали на полігоні у Дніпрі. А 27 лютого Валю, Дмитра та побратимів уже перекидали до Мелітополя на танках. Аж раптом під Токмаком у їхній танк прилетів снаряд. Хлопці поруч загинули на місці.
А Валю та Дмитра вибуховою хвилею відкинуло на землю. Валя отримала важку травму черепа, перелам тазу та руки, поранення трахеї. Хлопець, попри отриману контузію, відтягнув кохану в безпечніше місце.
«Він мене відтягнув звідти, прибіг ще один наш побратим, вони побачили, що в мене поламана рука», — продовжує бойова медикиня.
Зупинивши цивільну машину, Дмитро повіз кохану до лікарні, де вона ще 10 днів пробула в комі.
«Зробили мені трепанацію черепа, видалили уламки черепа, субдуральну гематому, закріпили руку», — каже Деньгіна.
Аби дівчина могла дихати, їй під’єднали трахеостому. Лікарі прогнозували, що це назавжди. Борючись за своє здоров’я, Валя перенесла 15 операцій, і сталося диво: вона знов дихає самостійно.
Дмитро намагався бути поруч із Валею. І прямо в лікарні він зробив їй пропозицію!
«Він приїхав до мене у Вінницю, зробив мені пропозицію і поїхав назад на війну. І тоді в мене вже була мрія, що по закінченню війни ми одружимося і все буде добре», — зазначає захисниця.
Утім одружилися вони раніше. Дмитра відпустили з фронту доглядати за Валею. Тепер дівчина проходить реабілітацію, одужує та насолоджується сімейним життям.
«У мене звичайні мрії. Це мати своє житло, мати своїх дітей», — ділиться Валя.
А ще вона чекає з війни тата. Валя вірить: він обов’язково повернеться переможцем.
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