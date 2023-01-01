«Школу Бандерштату» у Луцьку скасували





Про це повідомили організатори.



«Важливі новини для усіх, хто планував стати учасником нашої першої «Школи Бандерштату». 16-17 серпня захід скасовано з технічних причин. Але в якості бонусу ми підготуємо новий анонс, який вже перевірений карантинними обмеженнями», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дводенний лідерський кемп для активної молоді України «Школа Бандерштату» , який мав відбутися у Луцьку 16-17 серпня, скасували.Про це повідомили організатори.«Важливі новини для усіх, хто планував стати учасником нашої першої «Школи Бандерштату». 16-17 серпня захід скасовано з технічних причин. Але в якості бонусу ми підготуємо новий анонс, який вже перевірений карантинними обмеженнями», – йдеться у повідомленні.

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