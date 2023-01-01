Алкоголь у 14 разів перевищував норму: під Луцьком спіймали нетверезого водія Ford

Алкоголь у 14 разів перевищував норму: під Луцьком спіймали нетверезого водія Ford
У селі Підгайці, що поблизу Луцька, спіймали керманича легковика, доза алкоголю в крові якого перевищила норму майже у 14 разів. Луцький міськрайонний суд оштрафував порушника на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

Про це пише ІА Волинські Новини.

Як ідеться у постанові, 25 червня об 11.30 на вулиці Дубнівській Сергій І. керував FORD Sierra у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,75 проміле.

Правопорушник вирішив не з’являтися на розгляд справи. Докази, серед яких – протокол, чек драгера та пояснення свідків, підтвердили вину Сергія І. у п’яному водінні.

Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення за статтею 130 КУпАП. Санкція статті передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами на рік та штраф 17 тисяч гривень.

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Теги: п'яний водій, суд, Підгайці
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