Алкоголь у 14 разів перевищував норму: під Луцьком спіймали нетверезого водія Ford





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Як ідеться у постанові, 25 червня об 11.30 на вулиці Дубнівській Сергій І. керував FORD Sierra у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,75 проміле.



Правопорушник вирішив не з’являтися на розгляд справи. Докази, серед яких – протокол, чек драгера та пояснення свідків, підтвердили вину Сергія І. у п’яному водінні.



Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення за статтею 130 КУпАП. Санкція статті передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами на рік та штраф 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Підгайці, що поблизу Луцька, спіймали керманича легковика, доза алкоголю в крові якого перевищила норму майже у 14 разів. Луцький міськрайонний суд оштрафував порушника на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.Про це пише ІА Волинські Новини Як ідеться у постанові, 25 червня об 11.30 на вулиці Дубнівськійкерував FORD Sierra у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,75 проміле.Правопорушник вирішив не з’являтися на розгляд справи. Докази, серед яких – протокол, чек драгера та пояснення свідків, підтвердили вину Сергія І. у п’яному водінні.Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення за статтею 130 КУпАП. Санкція статті передбачає позбавлення права керувати транспортними засобами на рік та штраф 17 тисяч гривень.

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