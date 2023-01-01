У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи





Про нові вибухи в Керчі інформує кореспондент "Радіо Свобода".



За словами місцевих, їх пролунало вже вісім.



Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".



Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи.Про нові вибухи в Керчі інформує кореспондент "Радіо Свобода".За словами місцевих, їх пролунало вже вісім.Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.

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