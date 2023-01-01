У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи
Сьогодні, 15:28
В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи.
Про нові вибухи в Керчі інформує кореспондент "Радіо Свобода".
За словами місцевих, їх пролунало вже вісім.
Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".
Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.
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Про нові вибухи в Керчі інформує кореспондент "Радіо Свобода".
За словами місцевих, їх пролунало вже вісім.
Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".
Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.
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