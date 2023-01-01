У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи

У районі Кримського мосту вдруге за день вибухи
В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи.

Про нові вибухи в Керчі інформує кореспондент "Радіо Свобода".

За словами місцевих, їх пролунало вже вісім.

Рух мостом знову перекрито, а росіяни повідомляють, що "працює ППО".

Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.


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Теги: Кримський міст, вибухи
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