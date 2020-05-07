На Волині прислужник обкрадав церкву: як його покарали





З вироку Маневицього районного суду відомо про п’ять епізодів крадіжок зі Свято-Миколаївського храму в смт Колки, які трапилися з 19 січня до 12 березня, передає



Неповнолітній паламар за допомогою ключів до вхідних дверей проникав до вівтаря, звідки забирав гроші. Загалом йому вдалося вкрасти 21 тисячу 200 гривень. 28 січня під час чергової крадіжки злодія зупинив громадянин, який був на нічному чергуванні у храмі.



Але і це не зупинило неповнолітнього злочинця. 13 березня хлопець знову проник в храм, розбивши вікно, та вкрав ще понад дві тисячі гривень. Під час крадіжки його помітили священник та поліцейські, які затримали крадія.



Про неповнолітнього відомо, що він є уродженцем Харкова та навчається у Колківському центрі професійної освіти. Хлопець дав свідчення, що перші рази проникав до храму завдяки ключам, які вкрав раніше. Гроші він витрачав на власні потреби та розваги.



Настоятель Свято-Миколаївського храму під час розгляду справи пригадав, що 13 березня після 20-ї години він вирушав у волонтерську поїздку, тому заїхав до храму. Там помітив, що світло вимкнене з рубильника, а склопакет над вхідними дверима розбитий, тому викликав поліцію. Зайшовши в церкву разом з правоохоронцями, він побачив розкидані гроші, а потім – паламаря, який сховався на кліросі.



З його слів, викрадені кошти повернули. Жодних претензій до неповнолітнього крадія він не мав, тому просив суд застосувати найм'якшу міру покарання. Настоятель храму охарактеризував неповнолітнього позитивно і вважав можливим його виправлення.



Врахувавши обставини справи, представники Феміди призначили крадію покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінили роком іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили неповнолітнього хлопця, який обкрадав церкву, будучи у ній паламарем. Загалом крадій виніс з храму понад 23 тисячі гривень.З вироку Маневицього районного суду відомо про п’ять епізодів крадіжок зі Свято-Миколаївського храму в смт Колки, які трапилися з 19 січня до 12 березня, передає ІА Волинські Новини Неповнолітній паламар за допомогою ключів до вхідних дверей проникав до вівтаря, звідки забирав гроші. Загалом йому вдалося вкрасти 21 тисячу 200 гривень. 28 січня під час чергової крадіжки злодія зупинив громадянин, який був на нічному чергуванні у храмі.Але і це не зупинило неповнолітнього злочинця. 13 березня хлопець знову проник в храм, розбивши вікно, та вкрав ще понад дві тисячі гривень. Під час крадіжки його помітили священник та поліцейські, які затримали крадія.Про неповнолітнього відомо, що він є уродженцем Харкова та навчається у Колківському центрі професійної освіти. Хлопець дав свідчення, що перші рази проникав до храму завдяки ключам, які вкрав раніше. Гроші він витрачав на власні потреби та розваги.Настоятель Свято-Миколаївського храму під час розгляду справи пригадав, що 13 березня після 20-ї години він вирушав у волонтерську поїздку, тому заїхав до храму. Там помітив, що світло вимкнене з рубильника, а склопакет над вхідними дверима розбитий, тому викликав поліцію. Зайшовши в церкву разом з правоохоронцями, він побачив розкидані гроші, а потім – паламаря, який сховався на кліросі.З його слів, викрадені кошти повернули. Жодних претензій до неповнолітнього крадія він не мав, тому просив суд застосувати найм'якшу міру покарання. Настоятель храму охарактеризував неповнолітнього позитивно і вважав можливим його виправлення.Врахувавши обставини справи, представники Феміди призначили крадію покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінили роком іспитового терміну.

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