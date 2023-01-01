У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв

У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв
У Камінь-Каширській міській раді тривають роботи зі створення Алеї Слави загиблих Героїв.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

Як зазначив міський голова Віктор Пась, роботи з виготовлення пам’ятних банерів на етапі завершення.

«Протягом тривалого часу ми спілкувалися з родинами загиблих солдатів нашої громади, радились щодо світлин та інформації, яка буде розміщена на плакатах. Насамперед нам важлива думка рідних, тому підготовка зайняла трохи часу, адже на сьогодні маємо у нашій громаді 59 загиблих Захисників», – додав Віктор Пась.

У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв


Він також зауважив, що під час збору інформації до уваги брали всіх військовослужбовців, які захищали Україну ще з 2014 року. Окрім того, вшановують не лише пам’ять солдатів, які проживали на території громади, а й уродженців, які поховані в інших населених пунктах.

У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв


«Ці банери будуть щодня всім людям, які проходитимуть чи проїжджатимуть повз, нагадувати про ціну нашого сьогодення. Щиро маю надію, що страшне горе втрат омине нас і поповнюватися ця Алея не буде», – каже Пась.

У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв


Освячення Алеї Слави загиблих Героїв відбудеться вже невдовзі, про це повідомлять додатково. Вона буде розміщена в центрі міста Каменя-Каширського вздовж Свято-Іллінської церкви. Нині ж вже встановлюють каркаси для банерів індивідуально кожному воїну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алею Героїв відкрили у Нововолинську.

У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв
У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв

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Теги: Алея Героїв, Камінь-Каширський
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