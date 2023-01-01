У місті на Волині встановлюють Алею слави полеглих Героїв





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Як зазначив міський голова Віктор Пась, роботи з виготовлення пам’ятних банерів на етапі завершення.



«Протягом тривалого часу ми спілкувалися з родинами загиблих солдатів нашої громади, радились щодо світлин та інформації, яка буде розміщена на плакатах. Насамперед нам важлива думка рідних, тому підготовка зайняла трохи часу, адже на сьогодні маємо у нашій громаді 59 загиблих Захисників», – додав Віктор Пась.







Він також зауважив, що під час збору інформації до уваги брали всіх військовослужбовців, які захищали Україну ще з 2014 року. Окрім того, вшановують не лише пам’ять солдатів, які проживали на території громади, а й уродженців, які поховані в інших населених пунктах.







«Ці банери будуть щодня всім людям, які проходитимуть чи проїжджатимуть повз, нагадувати про ціну нашого сьогодення. Щиро маю надію, що страшне горе втрат омине нас і поповнюватися ця Алея не буде», – каже Пась.







Освячення Алеї Слави загиблих Героїв відбудеться вже невдовзі, про це повідомлять додатково. Вона буде розміщена в центрі міста Каменя-Каширського вздовж Свято-Іллінської церкви. Нині ж вже встановлюють каркаси для банерів індивідуально кожному воїну.



Нагадаємо, раніше ми писали, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширській міській раді тривають роботи зі створення Алеї Слави загиблих Героїв.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.Як зазначив міський голова, роботи з виготовлення пам’ятних банерів на етапі завершення.«Протягом тривалого часу ми спілкувалися з родинами загиблих солдатів нашої громади, радились щодо світлин та інформації, яка буде розміщена на плакатах. Насамперед нам важлива думка рідних, тому підготовка зайняла трохи часу, адже на сьогодні маємо у нашій громаді 59 загиблих Захисників», – додав Віктор Пась.Він також зауважив, що під час збору інформації до уваги брали всіх військовослужбовців, які захищали Україну ще з 2014 року. Окрім того, вшановують не лише пам’ять солдатів, які проживали на території громади, а й уродженців, які поховані в інших населених пунктах.«Ці банери будуть щодня всім людям, які проходитимуть чи проїжджатимуть повз, нагадувати про ціну нашого сьогодення. Щиро маю надію, що страшне горе втрат омине нас і поповнюватися ця Алея не буде», – каже Пась.Освячення Алеї Слави загиблих Героїв відбудеться вже невдовзі, про це повідомлять додатково. Вона буде розміщена в центрі міста Каменя-Каширського вздовж Свято-Іллінської церкви. Нині ж вже встановлюють каркаси для банерів індивідуально кожному воїну.Нагадаємо, раніше ми писали, що Алею Героїв відкрили у Нововолинську

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