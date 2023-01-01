Сотня портретів: в місті на Волині відкрили Алею Героїв. ВІДЕО





Про це Катерина Бонюк.



На Алеї Героїв встановили 26 конструкцій. На них – портрети захисників та захисниць з Нововолинської громади, які загинули під час Революції Гідності та вторгнення Росії в Україну з 2014 року.



"На цих портретах зображення героїв, які загинули під час АТО, їх є 20, і 80 захисників, які загинули, починаючи із 24-го лютого 2022 року. Обирали саме ті фото, які вибере сім’я, погоджували інформацію", – додала Катерина Бонюк.



Ярослав Органістий прийшов вшанувати молодшого брата, якого, розказує, разом із дружиною виховував з 11-ти років, як власного сина.



"У нього троє дітей, але пішов на війну. З перших днів, з 26 лютого, а 18 травня не стало його", – каже брат.



Зі слів начальниці відділу комунікацій, на виготовлення банерів витратили орієнтовано 50 тисяч гривень, їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради.



Алея Героїв на площі Чорновола діятиме до Дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1-го жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 липня у Нововолинську, на площі Чорновола відкрили Алею Героїв, на якій розмістили сотню портретів загиблих військових громади.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськрадиНа Алеї Героїв встановили 26 конструкцій. На них – портрети захисників та захисниць з Нововолинської громади, які загинули під час Революції Гідності та вторгнення Росії в Україну з 2014 року."На цих портретах зображення героїв, які загинули під час АТО, їх є 20, і 80 захисників, які загинули, починаючи із 24-го лютого 2022 року. Обирали саме ті фото, які вибере сім’я, погоджували інформацію", – додала Катерина Бонюк.прийшов вшанувати молодшого брата, якого, розказує, разом із дружиною виховував з 11-ти років, як власного сина."У нього троє дітей, але пішов на війну. З перших днів, з 26 лютого, а 18 травня не стало його", – каже брат.Зі слів начальниці відділу комунікацій, на виготовлення банерів витратили орієнтовано 50 тисяч гривень, їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради.Алея Героїв на площі Чорновола діятиме до Дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1-го жовтня.

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