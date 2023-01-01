Сотня портретів: в місті на Волині відкрили Алею Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 06:55
28 липня у Нововолинську, на площі Чорновола відкрили Алею Героїв, на якій розмістили сотню портретів загиблих військових громади.
Про це розповіла Суспільному начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк.
На Алеї Героїв встановили 26 конструкцій. На них – портрети захисників та захисниць з Нововолинської громади, які загинули під час Революції Гідності та вторгнення Росії в Україну з 2014 року.
"На цих портретах зображення героїв, які загинули під час АТО, їх є 20, і 80 захисників, які загинули, починаючи із 24-го лютого 2022 року. Обирали саме ті фото, які вибере сім’я, погоджували інформацію", – додала Катерина Бонюк.
Ярослав Органістий прийшов вшанувати молодшого брата, якого, розказує, разом із дружиною виховував з 11-ти років, як власного сина.
"У нього троє дітей, але пішов на війну. З перших днів, з 26 лютого, а 18 травня не стало його", – каже брат.
Зі слів начальниці відділу комунікацій, на виготовлення банерів витратили орієнтовано 50 тисяч гривень, їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради.
Алея Героїв на площі Чорновола діятиме до Дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1-го жовтня.
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Про це розповіла Суспільному начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк.
На Алеї Героїв встановили 26 конструкцій. На них – портрети захисників та захисниць з Нововолинської громади, які загинули під час Революції Гідності та вторгнення Росії в Україну з 2014 року.
"На цих портретах зображення героїв, які загинули під час АТО, їх є 20, і 80 захисників, які загинули, починаючи із 24-го лютого 2022 року. Обирали саме ті фото, які вибере сім’я, погоджували інформацію", – додала Катерина Бонюк.
Ярослав Органістий прийшов вшанувати молодшого брата, якого, розказує, разом із дружиною виховував з 11-ти років, як власного сина.
"У нього троє дітей, але пішов на війну. З перших днів, з 26 лютого, а 18 травня не стало його", – каже брат.
Зі слів начальниці відділу комунікацій, на виготовлення банерів витратили орієнтовано 50 тисяч гривень, їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради.
Алея Героїв на площі Чорновола діятиме до Дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1-го жовтня.
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Сотня портретів: в місті на Волині відкрили Алею Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 06:55
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