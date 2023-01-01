Додому «На щиті» повертається Герой з Волині В`ячеслав Щесюк

Додому «На щиті» повертається Герой з Волині В`ячеслав Щесюк
Сьогодні. 29 липня, у Голобській громаді, зустрічатимуть загиблого воїна В`ячеслава Щесюка.

Про це повідомили у громаді.

"В`ячеслав Щесюк прибуде додому "На щиті". У Голобах будемо чекати нашого земляка-героя з 11.30. Гідно проведемо солдата до рідних Брухович, де буде здійснено чин похорону. Віддаймо шану воїну та підтримаймо родину", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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