Курс валют у Луцьку 29 липня

Курс валют у Луцьку 29 липня
29 липня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.80.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.30, а продають за – 41.88.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,50.

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Теги: курс валют, гроші
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