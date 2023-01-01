Курс валют у Луцьку 29 липня
Сьогодні, 09:39
29 липня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.80.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.30, а продають за – 41.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,50.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.30, а продають за – 41.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,50.
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