У Луцькраді звільняють з посади головного спеціаліста відділу транспорту

У Луцькраді звільняють з посади головного спеціаліста відділу транспорту
Володимира Степанова звільнять з посади головного спеціаліста відділу транспорту Луцької міської ради 31 липня.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Причина – досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Однак Степанову виплатять грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки за період роботи.

«Відділу обліку та звітності Луцької міської ради провести відповідний розрахунок з Володимиром Степановим та виплатити грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку за період роботи з 17.07.2022 по 16.07.2023 у кількості 26 календарних днів, щорічну відпустку за період роботи з 17.07.2023 по 31.07.2023 у кількості 1 календарний день, додаткову відпустку за вислугу років за 2023 рік у кількості 7 календарних днів», – йдеться у тексті.

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Теги: Степанов, транспорт, Луцьк
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