У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Сьогодні, 10:55
Надзвичайники вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра після влучання російської ракети напередодні, кількість постраждалих не змінилася – 9 людей.
Про це повідомив очільник області Сергій Лисак в телеграмі.
З 9 поранених двоє – діти.
Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.
"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.
Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Лисак.
Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.
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Про це повідомив очільник області Сергій Лисак в телеграмі.
З 9 поранених двоє – діти.
Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.
"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.
Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Лисак.
Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.
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