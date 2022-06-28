У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети





Про це повідомив очільник області Сергій Лисак в телеграмі.



З 9 поранених двоє – діти.



Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.



"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.



Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Лисак.



Нагадаємо, ввечері 28 липня російські

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайники вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра після влучання російської ракети напередодні, кількість постраждалих не змінилася – 9 людей.Про це повідомив очільник областіЗ 9 поранених двоє – діти.Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу."Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Лисак.Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра

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