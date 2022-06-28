У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Надзвичайники вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра після влучання російської ракети напередодні, кількість постраждалих не змінилася – 9 людей.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак в телеграмі.

З 9 поранених двоє – діти.

Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.

"Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.

Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Лисак.

Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

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Теги: Дніпро, ракетний обстріл
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