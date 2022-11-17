SMM-технології та основи графічного дизайну: чому варто вибрати журналістику у ВНУ імені Лесі Українки

Повтомасштабне вторгнення росії помножило виклики перед українською освітою. Цього року в Україні був перший випуск студентів, які значну частину своїх університетських років провчились дистанційно. Через війну багато з них виїхали за кордон. Чи вдалося налагодити якісний освітній процес та як розвивається спеціальність журналістика у ВНУ імені Лесі Українки поговоримо із проректоркою з навчально-виховної роботи та комунікації, доценткою кафедри соціальних комунікаційНавчання в університеті, студентські роки – це унікальний період в житті. Роки, які визначать можливості та закладуть фундамент успішного майбутнього у професії. Тому і ректор Анатолій Васильович, і всі ми попри війну прагнемо забезпечити нашим студентам усі можливості для навчання та особистісного розвитку. Війна, яку розв’язала росія, ще більше згуртувала нас, дала поштовх до волонтерських ініціатив. Практично весь час ми працюємо і навчаємось очно, це дозволяє кожному зрозуміти і розкрити для себе глибокий сенс того, як це бути студентом. Від навчання слід отримувати задоволення. Це право ми виборюємо - право на життя, на незалежну освіту, на успішне майбутнє. Наш університет – візитна картка Волині. Дбаємо про якість освіти. А ще прагнемо сформувати лідерські амбіції у наших студентів, випускників. Україна потребує освічених, публічно активних молодих людей з вищою освітою, які подолають усі виклики і випробування і відновлять нашу дорогу Україну. Освіта завжди буде спільним комунікативним знаменником для людей.Вища освіта дозволяє перетворити бажання в план дій. ВНУ один з небагатьох університетів України, який і під час війни завдяки ЗСУ практично весь час навчає очно і використовує всі можливості, щоб зміцнити позиції наших випускників на ринку праці. Найперше, ми щороку відкриваємо нові затребувані програми, посилюємо практичну підготовку. Наш університет – лідер навчання з елементами дуальної освіти. Це дозволяє якісно посилити практичну підготовку, а тому і посилити здобуття освітніх компетентностей найсучаснішими методиками. Наприклад, наші студенти-журналісти під час навчання одночасно здобувають безцінний практичний досвід у провідних редакціях Волині. Проходять практику, стажуються, здобувають навички, досвід. Все це посилює шанси на працевлаштування не лише випускників, а й студентів. Наші студенти-медійники починають працювати журналістами, редакторами, піарниками, smm-никами дуже рано, дехто вже з першого курсу, на третьому курсі працевлаштовані практично всі. На Волині немає медійного ресурсу, де б не працювали наші випускники. Ми пишаємось ними і щиро вболіваємо за їхні успіхи. Ми завжди прагнули не лише дати якісну освіту, а й створити максимально комфортні умови для навчання і розвитку. До освітнього процесу залучаємо найдосвідченіших практиків. Прагнемо максимально врівноважити баланс практики і теорії, дати можливість навчатись у досвідчених практиків, почути їхню конструктивну критику під час навчання, вийти зі стану професійної «невагомості» саме за студентською лавою, психологічно і інтелектуально визріти, сформувати себе, зробити вибір на користь журналістики.Журналістів у ВНУ імені Лесі Українки ми готуємо уже 17 років. За ці роки сформували вже плеяду талановитих журналістів, редакторів, піарників, літературних агентів, видавців. Наші випускники створюють імідж, хороші відгуки кафедрі соціальних комунікацій та Університету, є прикладом для теперішніх студентів. Ми завжди прагнули застосовувати найновіші підходи до освітнього процесу, творчі методики. Фактично миттєво реагуємо на потреби ринку, щороку вводимо нові дисципліни, оновлюємо плани. Радимося з практиками, стейкхолдерами, відстежуємо профіль випускника, якого потребують працедавці. Нові дисципліни – це, приміром, «Управління проєктами та гранд менеджмент», «SMM-технології та взаємодія з аудиторією», «Спічрайтинг», Основи візуальної комунікації та графічного дизайну», «Піар технології», «Тревел журналістика», «Журналістика в умовах війни» та інші.Майбутні журналісти у нашому університеті здобувають компетентності, які торкаються широкого кола комунікаційних процесів. А з вересня в межах спеціальності «Журналістика», окрім «Журналістики і міжкультурної комунікації», буде перший набір з новою освітньою програмою - «Реклама і PR (зв’язки з громадськістю)».Протягом усього року ми готувались до відкриття нової програми. Протягом березня-квітня у форматі «professional small talks» кафедра соціальних комунікацій, яка є випусковою для журналістів, а тепер і для піарників та рекламістів, провела низку зустрічей зі знаними в Україні рекламістами, які ділились своїм напрацьованим досвідом у галузі реклами та вибудовування ефективних зв’язків з громадськістю.У червні провели фестиваль студентських буктрейлерів – «Book: War Fest 2023». Організовуючи фест, прагнули дати можливість нашим студентам-журналістам перевірити свій рівень, зрозуміти, чого вони вже досягли, почути думку фахівців, отримати фідбек від суддів. Будь-яке професійне змагання – це випробування власних сил. І мені надзвичайно приємно, що всі члени журі відзначали високий рівень робіт. Буктрейлери наших другокурсників оцінював кінорежисер, співкураторка Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», журналіст, засновниця літературного фестивалю «Фронтера» і, що особливо приємно, наша випускниця, звукорежисер. Критерії оцінювання робіт кожного і кожної з них враховували їхній напрацьований досвід і це, як на мене, у підсумку забезпечило виваженість і об’єктивність. А для нас, викладачів, «Book: War Fest» – це не лише своєрідна демонстрація журналістських і рекламних вмінь наших студентів-журналістів, це і хороше підтвердження освітнього потенціалу викладачів. Адже за кожним учнем, стоїть майстер. Тому хоча у вересні ми вперше набиратимемо студентів на програму «Реклама і зв’язки з громадськістю», але уже тривало і осмислено йшли до цього.Державні місця на журналістиці визначаються за широким конкурсом. Тобто серед усіх вступників України, незалежно у який заклад освіти вони подали документи, профільне міністерство визначає кількість державних місць і за рейтинговим принципом набраних балів абітурієнти рекомендуються до зарахування. Тобто вступнику варто обрати університет, в якому він/вона прагне здобути освіту, визначити найбільш привабливу освітню програму з журналістики (нагадаю: у ВНУ імені Лесі Українки в межах 061 Журналістика набираємо на дві освітні програми – «Журналістика і міжкультурна комунікація» і «Реклама та зв’язки з громадськістю»), а державне місце за умови, що набрані бали будуть прохідними, отримає незалежно від того, де вирішили здобувати освіту. Навчання на умовах контракту у ВНУ імені Лесі Українки цього року коштує 27300 за рік (або 2730 грн щомісяця протягом 10 місяців навчання).Найперше, із вдячністю і шаною згадаємо наших Героїв, які полягли, відстоюючи нашу Незалежність, право на нашу мову, освіту, наше право на незалежні медіа, бо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за нашу Україну, – це виховувати ті якості, які потрібні народу не лише у випробуваннях, а й те, що стане антидотом всіх можливих конфліктів. І звісно ж, почну знайомство з тими, хто формуватиме правила у журналістиці в майбутньому.