Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром

Завтра, 30 липня, о 12 годині у храмі Святих мучеників Андріана і Наталії у селі Забороль відбудеться прощання з загиблим Героєм, 05.04.1989 року народження.Про це повідомляють на сайті Луцькради.Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну у рамках обміну з російською федерацією.Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Забороль.