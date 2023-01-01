Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром

Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром
Завтра, 30 липня, о 12 годині у храмі Святих мучеників Андріана і Наталії у селі Забороль відбудеться прощання з загиблим Героєм Віктором Демчуром, 05.04.1989 року народження.

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну у рамках обміну з російською федерацією.

Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Забороль.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Віктора Демчура. Вічна пам’ять, честь і шана!

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Теги: смерть, Віктор Демчур
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