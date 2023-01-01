Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром
Сьогодні, 13:47
Завтра, 30 липня, о 12 годині у храмі Святих мучеників Андріана і Наталії у селі Забороль відбудеться прощання з загиблим Героєм Віктором Демчуром, 05.04.1989 року народження.
Про це повідомляють на сайті Луцькради.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну у рамках обміну з російською федерацією.
Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Забороль.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Віктора Демчура. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Про це повідомляють на сайті Луцькради.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну у рамках обміну з російською федерацією.
Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Забороль.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Віктора Демчура. Вічна пам’ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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