Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі

Матеуш Моравецький.



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Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні.



Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".



"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – сказав Моравецький.



За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найманці групи "ПВК Вагнер" переміщуються в бік Сувальського коридору, який з'єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі, заявив прем'єр-міністр ПольщіПро це з посиланням на RMF FM пише "Європейська правда".Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні.Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі"."Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – сказав Моравецький.За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

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