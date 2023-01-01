Росія забрала життя воїна з Волині Юрія Корецького

Росія забрала життя воїна з Волині Юрія Корецького
28 липня у війні з росією загинув воїн з Ковеля Корецький Юрій Юрійович, 16.10.1993 року народження.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Сьогодні, 29 липня, о 16:30 тіло Героя доправлять додому – від вул. Олени Пчілки до будинку, де жив, що на вул. Володимирській, 93.

Завтра, 30 липня, о 13:00 – літія біля дому воїна, після завершення – переїзд до Свято-Благовіщенського собору (вул. Соборна, 6);

• о 14:00 – чин похорону; після завершення – хресна хода до центру міста;
• о 15:00 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Юрія Корецького на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять, честь і шана!

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Теги: Юрій Корецький, Ковель, смерть
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