У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов

У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов
У Запорізькому військовому госпіталі від гострої серцево-легеневої недостатності 25 липня помер військовий з Ківерець Петро Курмільов, 1973 року народження.

Про це повідомили у міській раді.

Волинянин захищав Україну з 28 травня 2022 року, будучи солдатом 44-ої окремої артилерійської бригади.

Тіло Петра Курмільова зустрічатимуть завтра, 30 липня, орієнтовно о 11.30 год.

Маршрут траурного кортежу: Луцька – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Воровського, 100 (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж 30 липня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі в Ківерцях.

Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода): Воровського – Залізнична – Літописна – Незалежності – Шевченка.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Петра Курмільова, який мужньо захищав нашу Батьківщину.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна памʼять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Петро Курмільов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов
Сьогодні, 14:45
Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром
Сьогодні, 13:47
SMM-технології та основи графічного дизайну: чому варто вибрати журналістику у ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 12:49
Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:50
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром
Сьогодні, 13:47
Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру
28 липень, 10:08
Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся Росіяни забрали життя воїна з Волині Олега Олеся
26 липень, 21:01
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
24 липень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов
Сьогодні, 14:45
 0
Завтра, 30 липня, прощатимуться із загиблим на війні лучанином Віктором Демчуром
Сьогодні, 13:47
 0
SMM-технології та основи графічного дизайну: чому варто вибрати журналістику у ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 12:49
 0
Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:50
 0
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8