У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов
Сьогодні, 14:45
У Запорізькому військовому госпіталі від гострої серцево-легеневої недостатності 25 липня помер військовий з Ківерець Петро Курмільов, 1973 року народження.
Про це повідомили у міській раді.
Волинянин захищав Україну з 28 травня 2022 року, будучи солдатом 44-ої окремої артилерійської бригади.
Тіло Петра Курмільова зустрічатимуть завтра, 30 липня, орієнтовно о 11.30 год.
Маршрут траурного кортежу: Луцька – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Воровського, 100 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж 30 липня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі в Ківерцях.
Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода): Воровського – Залізнична – Літописна – Незалежності – Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Петра Курмільова, який мужньо захищав нашу Батьківщину.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна памʼять, честь і шана!
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Про це повідомили у міській раді.
Волинянин захищав Україну з 28 травня 2022 року, будучи солдатом 44-ої окремої артилерійської бригади.
Тіло Петра Курмільова зустрічатимуть завтра, 30 липня, орієнтовно о 11.30 год.
Маршрут траурного кортежу: Луцька – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Воровського, 100 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж 30 липня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі в Ківерцях.
Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода): Воровського – Залізнична – Літописна – Незалежності – Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Петра Курмільова, який мужньо захищав нашу Батьківщину.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним. Вічна памʼять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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