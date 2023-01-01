У госпіталі на Запоріжжі помер воїн з Луцького району Петро Курмільов

У Запорізькому військовому госпіталі від гострої серцево-легеневої недостатності 25 липня помер військовий з Ківерець, 1973 року народження.Про це повідомили у міській раді.Волинянин захищав Україну з 28 травня 2022 року, будучи солдатом 44-ої окремої артилерійської бригади.Тіло Петра Курмільова зустрічатимуть завтра, 30 липня, орієнтовно о 11.30 год.Маршрут траурного кортежу: Луцька – Княгині Ольги – Соборності – Грушевського – Воровського, 100 (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж 30 липня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі в Ківерцях.Маршрут траурного кортежу від дому до собору (піша хода): Воровського – Залізнична – Літописна – Незалежності – Шевченка.Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Петра Курмільова, який мужньо захищав нашу Батьківщину.