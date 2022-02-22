У Луцьку – смертельна ДТП: шукають свідків





Про це написала у фейсбуці племінниця загиблого Олександра Селезньова, передає



Жінка повідомила, що смертельна ДТП трапилась у п'ятницю, 28 липня, близько 16:00 на перехресті вулиць Героїв УПА та Селищної, біля магазину АВС.



За її словами, чоловік їхав на велосипеді по головній дорозі з роботи з у селі Жидичин додому в Луцьк, а автомобіль Volkswagen Caddy коричневого кольору виїжджав з вулиці Селищної.



«Наскільки я зрозуміла поліцію, то він не притримався безпечної швидкості та спричинив наїзд. Оскільки камер там немає ні по дорозі, ні на магазині, то, можливо хтось проїжджав і має відео ДТП, яке б могли скинути мені. Водій не втік, слідство буде, проте відео допомогло б і посприяло б доказати вину», – зазначила авторка допису.



Інформацію про смертельну ДТП підтвердила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук. Вона повідомила, що загиблий – чоловік 1976 року народження, а за кермом «фольксвагена» перебував чоловік 1988 року.



Відомості зареєстровані правоохоронцями за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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