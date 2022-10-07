Солдата з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Роман Олійник посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це



Пишуть, що Роман навчався за спеціальністю маляр, штукатур. Мав добре серце та золоті руки. За покликом серця та совісті пішов на військову службу.



Із перших днів повномасштабного вторгнення був на передових позиціях, вірно, віддано та з честю служив Батьківщині, боронячи її територіальну цілісність і незалежність.



26 грудня 2022 року під час артилерійського обстрілу



«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Олійника Романа Віталійовича (посмертно) – солдата», – йдеться в указі президента.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускник Володимир-Волинського центру професійної освітипосмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.Пишуть, що Роман навчався за спеціальністю маляр, штукатур. Мав добре серце та золоті руки. За покликом серця та совісті пішов на військову службу.Із перших днів повномасштабного вторгнення був на передових позиціях, вірно, віддано та з честю служив Батьківщині, боронячи її територіальну цілісність і незалежність.26 грудня 2022 року під час артилерійського обстрілу Роман отримав множинні поранення несумісні з життям . Йому було всього 21.«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Олійника Романа Віталійовича (посмертно) – солдата», – йдеться в указі президента.

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