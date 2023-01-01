Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування





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Українська команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової в 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.



В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).



У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом.



Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.Про це пише ТСН Українська команда у складі, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено,тав 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом.Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянціпісля перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

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