Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування

Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.

Про це пише ТСН.

Українська команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової в 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.

В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).

У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом.

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

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Теги: Харлан, спорт
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