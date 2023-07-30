Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня
У неділю, 30 липня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Також очікують короткочасний дощ та грозу.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 22-27°.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікують дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +16° до +26°.

Народний прогноз погоди: 30 липня відзначається день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). У цей час можна спостерігати зорі з пазорями (голубими спалахами блискавиць). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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