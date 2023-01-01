Росіяни вдарили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі

Росіяни вдарили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі
Росія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов.

"Держава - терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно - рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - йдеться в повідомленні.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.

Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб, - повідомив голова МВС Ігор Клименко.

На місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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