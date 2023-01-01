Росіяни вдарили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі





Про це Олександр Бакумов.



"Держава - терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно - рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - йдеться в повідомленні.



Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.



Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб, - повідомив голова МВС Ігор Клименко.



На місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.Про це повідомив народний депутат"Держава - терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно - рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані", - йдеться в повідомленні.Згодом президентповідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб, - повідомив голова МВС Ігор Клименко.На місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

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