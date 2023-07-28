Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.



Про це йдеться у листі Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, коментарі міністра молоді і спорту України Вадима Гутцайта, пише



"Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію", - йдеться в повідомленні.



Гутцайт від себе додав, що в Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.



На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.



Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.



27 липня українську шаблістку ОАнну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.



Згодом стиало відомо, що виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу, але далі буде відсторонена на два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська фехтувальниця, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.Про це йдеться у листі Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету, коментарі міністра молоді і спорту України, пише Українська правда "Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію", - йдеться в повідомленні.Гутцайт від себе додав, що в Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.27 липня українську шаблістку О льгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянкута після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.Згодом стиало відомо, що виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу, але далі буде відсторонена на два місяці.

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