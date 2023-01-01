Добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
Сьогодні, 23:23
Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже добра традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 28 липня, ми писали про таке:
Волинська штангістка встановила рекорд Європи
Представниця Волині на чемпіонаті Європи з важкої атлетики Катерина Малащук показала чудові результати та навіть встановила рекорд.
У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
Депутати Ковельської міської ради виділили понад 11 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Попередньо уже було спрямовано 35 мільйонів гривень на потреби Сил оборони.
ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб,
◾ танків ‒ 4190 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 458 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 709 (+1).
Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»
Володимир Середюк, завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент України Володимир Зеленський.
Волинських тероборонівців президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»
Весь особовий склад волинської 100 обр ТрО нагородили відзнакою «За мужність та відвагу».
Зауважимо, що з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухається вперед.
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
У Вишнівському ЦНАПі взяли шлюб військовий Михайло та його наречена Марія. Закохані у скорочені терміни поспішили зареєструвати шлюб, бо наречений знову повертається до проходження військової служби.
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Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 28 липня, ми писали про таке:
Волинська штангістка встановила рекорд Європи
Представниця Волині на чемпіонаті Європи з важкої атлетики Катерина Малащук показала чудові результати та навіть встановила рекорд.
У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
Депутати Ковельської міської ради виділили понад 11 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Попередньо уже було спрямовано 35 мільйонів гривень на потреби Сил оборони.
ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб,
◾ танків ‒ 4190 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 458 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 709 (+1).
Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»
Володимир Середюк, завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент України Володимир Зеленський.
Волинських тероборонівців президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»
Весь особовий склад волинської 100 обр ТрО нагородили відзнакою «За мужність та відвагу».
Зауважимо, що з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухається вперед.
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
У Вишнівському ЦНАПі взяли шлюб військовий Михайло та його наречена Марія. Закохані у скорочені терміни поспішили зареєструвати шлюб, бо наречений знову повертається до проходження військової служби.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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