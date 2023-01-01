Добрі новини від ВолиньPost за 28 липня

Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже добра традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.Сьогодні, 28 липня, ми писали про таке:Представниця Волині на чемпіонаті Європи з важкої атлетикипоказала чудові результати та навіть встановила рекорд.У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.Депутати Ковельської міської ради виділили понад 11 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Попередньо уже було спрямовано 35 мільйонів гривень на потреби Сил оборони.Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб,◾ танків ‒ 4190 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,◾ РСЗВ – 698 (+0) од,◾ засобів ППО ‒ 458 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+0),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,◾ спеціальної техніки ‒ 709 (+1)., завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент УкраїниВесь особовий склад волинської 100 обр ТрО нагородили відзнакою «За мужність та відвагу».Зауважимо, що з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухається вперед.У Вишнівському ЦНАПі взяли шлюб військовийта його наречена. Закохані у скорочені терміни поспішили зареєструвати шлюб, бо наречений знову повертається до проходження військової служби.