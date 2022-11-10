Волинська штангістка встановила рекорд Європи





Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



"Катерина Малащук із чудовим результатом на чемпіонаті Європи серед юніорок, у ваговій категорії 45 кг показала наступні результати: ривок - 67 кг (4 місце) встановивши рекорд Європи серед дівчат до 15 років; поштовх - 78 кг (5 місце)", - йдеться у дописі.



У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця Волині на чемпіонаті Європи з важкої атлетики Катерина Малащук показала хороші результати та навіть встановила рекорд.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності."Катерина Малащук із чудовим результатом на чемпіонаті Європи серед юніорок, у ваговій категорії 45 кг показала наступні результати: ривок - 67 кг (4 місце) встановивши рекорд Європи серед дівчат до 15 років; поштовх - 78 кг (5 місце)", - йдеться у дописі.У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.

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