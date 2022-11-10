Волинська штангістка встановила рекорд Європи
Сьогодні, 06:31
Представниця Волині на чемпіонаті Європи з важкої атлетики Катерина Малащук показала хороші результати та навіть встановила рекорд.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
"Катерина Малащук із чудовим результатом на чемпіонаті Європи серед юніорок, у ваговій категорії 45 кг показала наступні результати: ривок - 67 кг (4 місце) встановивши рекорд Європи серед дівчат до 15 років; поштовх - 78 кг (5 місце)", - йдеться у дописі.
У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.
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Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
"Катерина Малащук із чудовим результатом на чемпіонаті Європи серед юніорок, у ваговій категорії 45 кг показала наступні результати: ривок - 67 кг (4 місце) встановивши рекорд Європи серед дівчат до 15 років; поштовх - 78 кг (5 місце)", - йдеться у дописі.
У сумі двоборства волинянка подолала вагу 145 кг ( 5 місце) та встановила новий рекорд Європи серед дівчат до 15 років.
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