У селищі на Волині одну з вулиць перейменували на честь загиблого військового
Сьогодні, 08:35
У селищі Головне одну з вулиць перейменували на честь загиблого захисника України.
Про це стало відомо під час 23 сесії Головненської селищної ради.
Депутати перейменували вулицю Польову в смт.Головне на вулицю Якимука Сергія - військовослужбовця, який загинув у російсько-українській війні.
"На цій вулиці пройшли дитячі та юнацькі роки Героя, тут він з дружиною Оленою виховували своїх діток Ольгу і Олександра, тут живуть його батьки Іван і Онисія, тут бігає його онук Михайло , згадуючи турботливого дідуся", - повідомили у селищній раді.
Сергій Якимук Сергій до війни був на заробітках в Польщі, але 28 лютого 2022 року вирішив їхати боронити рідний край, був призваний до лав Збройних Сил України, а саме в/ч А4053, 115 ОМБР 4 травня 2022 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку
Загиблий воїн брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Героїчно загинув 4 вересня 2022 року, віддавши своє власне життя рятуючи поранених побратимів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо під час 23 сесії Головненської селищної ради.
Депутати перейменували вулицю Польову в смт.Головне на вулицю Якимука Сергія - військовослужбовця, який загинув у російсько-українській війні.
"На цій вулиці пройшли дитячі та юнацькі роки Героя, тут він з дружиною Оленою виховували своїх діток Ольгу і Олександра, тут живуть його батьки Іван і Онисія, тут бігає його онук Михайло , згадуючи турботливого дідуся", - повідомили у селищній раді.
Сергій Якимук Сергій до війни був на заробітках в Польщі, але 28 лютого 2022 року вирішив їхати боронити рідний край, був призваний до лав Збройних Сил України, а саме в/ч А4053, 115 ОМБР 4 травня 2022 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку
Загиблий воїн брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Героїчно загинув 4 вересня 2022 року, віддавши своє власне життя рятуючи поранених побратимів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 28 липня
Сьогодні, 09:00
На Луганщині окупанти кидають у бій щойно мобілізованих без бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
У селищі на Волині одну з вулиць перейменували на честь загиблого військового
Сьогодні, 08:35
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
Сьогодні, 07:33
Волинська штангістка встановила рекорд Європи
Сьогодні, 06:31
Медіа