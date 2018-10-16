У селищі на Волині одну з вулиць перейменували на честь загиблого військового

У селищі Головне одну з вулиць перейменували на честь загиблого захисника України.Про це стало відомо під час 23 сесії Головненської селищної ради.Депутати перейменували вулицю Польову в смт.Головне на вулицю Якимука Сергія - військовослужбовця, який загинув у російсько-українській війні."На цій вулиці пройшли дитячі та юнацькі роки Героя, тут він з дружиною Оленою виховували своїх діток Ольгу і Олександра, тут живуть його батьки Іван і Онисія, тут бігає його онук Михайло , згадуючи турботливого дідуся", - повідомили у селищній раді.Сергій Якимук Сергій до війни був на заробітках в Польщі, але 28 лютого 2022 року вирішив їхати боронити рідний край, був призваний до лав Збройних Сил України, а саме в/ч А4053, 115 ОМБР 4 травня 2022 року.Загиблий воїн брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Героїчно