Курс валют у Луцьку 28 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.20, а продають за – 41.85.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 липня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.80.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.20, а продають за – 41.85.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,50.

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