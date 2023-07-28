Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк

Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк
Через атаки росії вже через 2-3 місяці Україна може залишитися без портів, тому нам необхідні нові системи протиповітряної оборони.

Про це заявила речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише LB.ua з посиланням на Le Monde.

"Нам потрібна протиракетна та протиповітряна оборона. Посилені, потужні, сучасні та здатні протистояти типу ракет, які противник використовує проти нас", – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що українським військам потрібні американські винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.

"Попри те, що Україна вже має західні системи оборони, включно з високотехнологічним американським протиракетним комплексом Patriot, Росія щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", – додала спікерка Сил оборони півдня.

Гуменюк нагадала, що окупанти одночасно запускають крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, аби розосередити засоби ППО.

Наразі росіяни заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може з них вийти.

"За два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати в Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський днями повідомив про підсилення для української системи ППО. За його словами, його "спрямують туди, де зараз найбільше потрібно".

Після 17 липня, коли росія в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди, країна-агресорка почала щоденно обстрілювати зернову інфраструктуру півдня України. Після цього Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України. Йдеться про нові пакети підтримки від партнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО
Сьогодні, 09:31
Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк
Сьогодні, 09:25
ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 28 липня
Сьогодні, 09:00
На Луганщині окупанти кидають у бій щойно мобілізованих без бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО
Сьогодні, 09:31
ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Сьогодні, 09:13
На Луганщині окупанти кидають у бій щойно мобілізованих без бойової підготовки, – Генштаб На Луганщині окупанти кидають у бій щойно мобілізованих без бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
Китай надає росії технології для війни, – ЗМІ Китай надає росії технології для війни, – ЗМІ
Сьогодні, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів, – Гуменюк
Сьогодні, 09:25
 0
ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку 28 липня
Сьогодні, 09:00
 0
На Луганщині окупанти кидають у бій щойно мобілізованих без бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:47
 0
Медіа
відео
1/8