Прикордонники про «вагнерівців» у Білорусі: нагнітають ситуацію





Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише



За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, безпосередньо по лінії держрубежа – спокійною.



Прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які би могли становити загрозу для України.



Але звісно, пильна увага прикута до перебування російських найманців з приватних військових компаній на території РБ.



За даними ДПСУ, наразі "



"Проте підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть у подальшому залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні.



Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати", - сказав Демченко.



Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державній прикордонній службі зазначають, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місцерозташування в РБ наразі не становлять загрози для України.Про це повідомив речник Держприкордонслужбив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, безпосередньо по лінії держрубежа – спокійною.Прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які би могли становити загрозу для України.Але звісно, пильна увага прикута до перебування російських найманців з приватних військових компаній на території РБ.За даними ДПСУ, наразі " вагнерівців" на території Білорусії трохи більше 5 тисяч і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною."Проте підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть у подальшому залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні.Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати", - сказав Демченко.Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусізаявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.

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