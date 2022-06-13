Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру

Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру
Підозру керманичу вантажівки, який на Волині на смерть збив 13-річну дівчинку, оголосили учора, 27 липня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 26 липня близько 12:00 години 60-річний водій вантажівки у селі Дубове Ковельського району скоїв наїзд на 13-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм дитина загинула на місці події. Триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані причини та обставини цієї трагедії.

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Теги: Волинь, вантажівка, смерть, ДТП, дитина
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